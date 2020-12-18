الوحدة يرد على قرارات لجنة الانضباط

أكد نادي الوحدة السعودي، يوم الجمعة، أنه سدد كافة المتطلبات والالتزامات المتعلقة بقرارات غرفة فض المنازعات، نافياً الأخبار المتداولة حول خصم 18 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في الدوري.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم قد أصدرت في وقت سابق عدة قرارات ضد نادي الوحدة، يوم الجمعة، بحق 14 مدعيا، وهي عقوبات تتعلق بقرارات سابقة لغرفة فض المنازعات، ووفقا لبيان الاتحاد السعودي على موقعه الرسمي لم يرد للجنة ما يثبت تنفيذ القرارات السابقة، وعليه قررت الانضباط خصم 3 نقاط من نقاط الفريق الأول للوحدة في مسابقة الدوري تلقائيا، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بهذا القرار وعدم التنفيذ خلال هذه الفترة، عملاً بأحكام الفقرة (4/2) من المادة (85) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأضافت لجنة الانضباط: تسقط العقوبة المنصوص عليها حال تنفيذ قرار الغرفة خلال المهلة المنصوص عليها في ذات الفقرة، والقرار غير قابل للاستئناف.

ورد بعدها نادي الوحدة في بيان على حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلا: توضح إدارة نادي الوحدة عدم صحة الأنباء المتداولة حول خصم 18 نقطة من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة احترامها الكامل والكبير للجنة الانضباط، مشيرة إلى أنه تم سداد كامل المتطلبات والوفاء بكافة الالتزامات والتي سيتم تزويد اللجنة بما يثبت سلامة موقف النادي من تسديد تلك المتطلبات.