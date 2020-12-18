لمن ذهب صوت سلمان الفرج في تصويت "فيفا" ؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، عن قوائم اللاعبين والمدربين الذين صوتوا لجائزتي أفضل لاعب ومدرب في العالم لعام 2020.

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء "فيفا" على جوائز "الأفضل"، بينما نال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب.

وبحسب القوائم التي كشف عنها "فيفا" عبر موقعه الرسمي، فإن سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي الأول، منح صوته للمهاجم البولندي ثم اختار المدافع الهولندي فان ديك ثانيا، وخياره الثالث كان الإسباني تياغو ألكانتارا، وعلى مستوى المدربين، صوت الفرج لكلوب وبعدها هانزي فليك وثالثا زين الدين زيدان.

وذهبت ترشيحات الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب "الأخضر" إلى يورغن كلوب وزين الدين زيدان وهانزي فليك، وبالنسبة للاعبين اختار ليفاندوفيسكي ثم فان ديك وبعدها كيليان مبابي.

وتم الإعلان عن الفائزين، يوم الخميس، خلال حفل "فيفا" ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.