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أسطورة النصر يوجه رسالة إلى حمدالله

ماجد عبدالله عبدالرزاق حمدالله
ماجد عبدالله في صورة سابقة مع حمدالله

أسطورة النصر يوجه رسالة إلى حمدالله

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العربية.نت

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وجه ماجد عبدالله، الهداف التاريخي لنادي النصر، رسالة دعم إلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويمر مهاجم النصر وهداف الدوري السعودي في آخر موسمين، بفترة هبوط مستوى خاصة في الجانب التهديفي، حيث لم يسجل إلا هدفا واحدا في الدوري، كما كان قد دخل في شجار مع زميله سلطان الغنام بمباراة الفريق الأخيرة ضد الرائد، ضمن دور الـ 16 بكأس الملك.

وكتب أسطورة النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، رسالة الدعم، قائلا: نجمنا عبدالرزاق حمدالله كل لاعب يمر بظروف صعبة في مسيرته الكروية تؤثر على أدائه، ولكن النجوم سرعان ما يتجاوزونها.

وأضاف موجها حديثه إلى حمدالله: وأنت أحد هؤلاء النجوم، تمتلك إمكانيات كبيرة وحسّاً تهديفياً عالياً جداً، وأثق في عودتك إلى ما كنت عليه، تأكد بأنك قادر على العودة بإذن الله.

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