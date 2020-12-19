أغويرو: أحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي

كشف سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه يتعافى من إصابة في الركبة غاب بسببها طويلا هذا الموسم، وأنه بحاجة إلى المزيد من الوقت للعودة إلى سابق لياقته وتألقه.

والأرجنتيني أغويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي وشارك فقط في ست مباريات في جميع المنافسات هذا الموسم بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة.

وشارك أغويرو (32 عاما) بديلا لأحد زملائه خلال تعادل سيتي 1-1 مع وست بروميتش ألبيون الثلاثاء الماضي لكنه غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهته خارج ملعبه مع ساوثامبتون في وقت لاحق من يوم السبت.

وقال أغويرو في تصريحات إعلامية : الأمر صعب. أحيانا تكون حالة الركبة جيدة وأحيانا تكون سيئة بعض الشيء وأنا أفعل كل المستطاع لمساعدة الطاقم الطبي وطاقم العلاج الطبيعي من أجل التحسن.

وأضاف اللاعب المخضرم: أحتاج إلى القليل من الوقت للعودة إلى المباريات وأتمنى أن أكون في أفضل حال. أحتاج إلى المزيد من الوقت والموسم طويل.

ويحتل سيتي المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي العشرين متخلفا بفارق ثماني نقاط عن حامل اللقب ليفربول صاحب الصدارة لكن أغويرو يثق في قدرة فريقه على المنافسة على اللقب.

وقال عن ذلك: دائما نعتقد أن بوسعنا المنافسة على اللقب. في الدوري الانجليزي الممتاز يمكنك الاقتراب من القمة بعد الفوز بمباراتين. علينا الهدوء واللعب بنفس الأسلوب لأن سيتي دائما ينافس على الألقاب. دائما يفعل.