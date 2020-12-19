حمدالله ينال جائزة هداف دوري أبطال آسيا

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، جائزة هداف دوري أبطال آسيا لعام 2020، بعد تسجيله 7 أهداف في البطولة.

وذلك على الرغم من أن البرازيلي جونيور نيغراو مهاجم أولسان هيونداي الكوري الجنوبي تمكن من معادلة عدد أهداف عبدالرزاق حمدالله، وذلك بعدما أحرز هدفين في نهائي دوري أبطال آسيا، الذي حققه الفريق الكوري على حساب بيرسبوليس الإيراني 2 - 1 يوم السبت.

وكان المهاجم المغربي يتصدر ترتيب هدافي البطولة، قبل أن يعادله مهاجم الفريق الكوري، إذ أدرك جونيور نيغراو التعادل لأولسان هيونداي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وبعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جونيور نيغراو الهدف الثاني له والثاني للفريق الكوري من ضربة جزاء، ليرفع اللاعب رصيده إلى سبعة أهداف في البطولة الآسيوية متساويا مع عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي في صدارة قائمة الهدافين.