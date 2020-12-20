النصر يسافر لمواجهة الباطن في رحلة محفوفة بالمخاطر

يبحث النصر عن تحقيق انتصاره الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يسافر إلى حفر الباطن لملاقاة الباطن في رحلة محفوفة بالمخاطر ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وعانى النصر من سوء النتائج بعد تلقيه الخسارة السادسة هذا الموسم من أمام ضيفه الأهلي 2-1 في المرحلة السابقة، لكنه يدخل المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة لأول مرة هذا الموسم بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه أمام ضيفه الرائد 2-صفر.

وفي المقابل يعيش الباطن فترةً مميزة بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفريق هذا الموسم، إذ يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، بالإضافة إلى تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه أمام ضيفه أبها بثلاثية نظيفة.

وسبق للنصر أن خاض 3 مباريات في ملعب نادي الباطن بين عامي 2017 و2018، إذ تلقى خسارة كبيرة في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل 3، وتعادل في الثانية، قبل أن ينتصر في المواجهة الأخيرة شهر أكتوبر 2018 بهدفين دون رد.

وخاض الباطن 4 مباريات على ملعبه، فاز في نصفها مقابل تعادل واحد وخسارة في الجولة الأولى أمام أهلي جدة

الاتحاد والرائد

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يأمل الاتحاد في مواصلة انتصاراته والاقتراب من المتصدر ووصيفه حينما يستضيف الرائد المتعثر.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً في المراحل الماضية خاصة في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على الوحدة وتعادل مع الشباب، ليرفع رصيده 13 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تأهله للدور ربع النهائي لكأس الملك بفوزه الكبير على مضيفه الوحدة بثلاثية نظيفة يوم الخميس الماضي في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل، يسعى الرائد لتضميد جراحه بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي خسر فيها من العين والهلال والفيصلي، بالإضافة إلى خروجه من كأس الملك بخسارته من النصر 2-صفر يوم الأربعاء الماضي في ثمن النهائي.