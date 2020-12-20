الهلال يسعى لاستعادة توازنه على حساب القادسية

يسعى الهلال لاستعادة توازنه والمحافظة على صدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية، في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الهلال في المحافظة على سجله خالياً من الخسائر بعد تلقيه هزيمته الأولى هذا الموسم التي كانت في المرحلة الماضية من أمام ضيفه الوحدة 2-1.

ولم يتوقف تراجع مستوى الهلال عند بطولة الدوري بل خرج مبكراً من كأس الملك حينما خسر على أرضه من الفتح بثنائية نظيفة.

ويدخل الهلال المباراة وهو متصدر برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي وصيفه.

وفي المقابل يبحث القادسية عن مواصلة مستوياته المميزة بعدما حقق انتصارين متتاليين بالمرحلة الماضية رفعت رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز السادس بالإضافة إلى تأهله للدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه على مضيفه الشباب 1-صفر.

التعاون والشباب



وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه التعاون.

ولم يعرف الشباب طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين حينما خسر من القادسية وتعادل أمام اتحاد جدة ليتراجع للمركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفقد الشباب فرصة المنافسة على لقب كأس الملك بعد خروجه مبكراً من المسابقة بخسارته 1-صفر أمام ضيفه القادسية في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يبحث التعاون عن إيقاف نزيف النقاط والعودة لسكة الانتصارات التي لم تحدث في المراحل الثلاث الأخيرة بعد تعادله أمام الاتفاق والباطن وأبها.

ونجح التعاون في حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس الملك بعد فوزه الصعب أمام مضيفه ضمك 2-1 في الدور ثمن النهائي.