الأهلي يواجه الفتح بهدف تعويض خسارة كأس الملك

يسعى أهلي جدة لتعويض خروجه من كأس الملك حينما يستضيف الفتح على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث الاتفاق عن رد اعتباره أمام الفيصلي حينما يلاقيه في المجمعة، ويتطلع ضمك للخروج من نفق الخسائر حينما يواجه جاره أبها، وفي مكة يأمل الوحدة في مواصلة انتصاراته حينما يستضيف العين، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يسعى أهلي جدة لتعويض خروجه مبكراً من كأس الملك حينما يستضيف الفتح.

ونجح الأهلي بتحقيق فوزٍ ثمين أعاده للمنافسة على الصدارة حينما تغلب على مضيفه النصر في المرحلة الماضية، إلا أنه خرج مبكراً من كأس الملك بخسارته من أمام ضيفه العين في الدور ثمن النهائي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل، يبحث الفتح عن إيقاف مسلسل الخسائر والعودة مجدداً لسكة الانتصارات بعد تلقيه 3 خسائر في المراحل الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من مسيرته المتعثرة في الدوري إلا أن الفتح سيدخل المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه الهلال 2-صفر الأسبوع الماضي.

الفيصلي والاتفاق

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يسعى الاتفاق لرد اعتباره أمام مضيفه الفيصلي الذي أخرجه من كأس الملك الأسبوع الماضي.

وخرج الاتفاق من كأس الملك مبكراً بعد خسارته على أرضه من أمام ضيفه الفيصلي بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.

ونجح الاتفاق بالعودة لسكة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه ضمك 4-2 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده للنقطة 11 ليتقدم للمركز العاشر.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في مواصلة أدائه المميز والاقتراب من المتصدر الهلال حيث يفصله 6 نقاط فقط عن صاحب المركز الأول.

ضمك وأبها

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، يبحث ضمك عن الخروج من نفق الخسائر حينما يواجه جاره أبها المميز هذا الموسم.

وقدّم ضمك نتائج سيئة للغاية، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من فوزٍ وتعادل في حين تلقى 6 خسائر.

وفي المقابل، يتطلع أبها لمواصلة أدائه المميز، خاصة أنه لم يخسر في آخر 3 مراحل حينما انتصر على النصر والفتح وتعادل مع التعاون ليرفع رصيده للنقطة 11 ليتقدم للمركز التاسع.

الوحدة والعين

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف العين المتألق.

ونجح الوحدة بإيقاف مسلسل الخسائر حينما ألحق بالمتصدر الهلال خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 2-1 في الرياض، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليبقى في المركز 13.

وفي المقابل، يبحث العين عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في ظهوره الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوقفت انتصارات العين حينما خسر في المرحلة الماضية أمام ضيفه القادسية 2-1، ليتراجع للمركز 14 برصيد 4 نقاط.

ويدخل العين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على مضيفه أهلي جدة 2-صفر في الدور ثمن النهائي لكأس الملك ليصعد للدور ربع النهائي.