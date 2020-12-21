التعاون يمزق شباك الشباب برباعية ثقيلة



عمّق التعاون جراح ضيفه الشباب بعدما اكتسحه 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون باستعادة نغمة الانتصارات والتي غابت عنه في الثلاث مراحل الماضية حينما تعادل أمام الاتفاق والباطن وأبها.

في حين واصل الشباب تراجع أداءه حيث لم يعرف طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات إذا خسر أمام القادسية وتعادل أمام الاتحاد في الدوري وخرج مبكراً من كأس الملك بخسارته من أمام القادسية في الدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة تفوقاً للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 41 حينما تمكن مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس بتسجيل الهدف الأول بعدما حول عرضية زميلة سميحان النابت برأسه في شباك الحارس زيد البواردي.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح بتسجيل 3 أهداف آخرى سجلها البرازيلي ساندرو مانويل عند الدقيقة 65 والكاميروني ليندر توامبا عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 75، وعبدالمنعم مالك عند الدقيقة 90+4.‫

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الشباب على رصيده السابق 15 نقطة ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.