  • مباشر
اللغة

الفرنسي غوميز يدخل تاريخ الهلال

غوميز كاريو الهلال القادسية
غوميز إلى جانب البيروفي كاريو في مباراة الهلال والقادسية

الفرنسي غوميز يدخل تاريخ الهلال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصبح الفرنسي بافيتمبي غوميز الهداف الأجنبي التاريخي لنادي الهلال متفوقاً على البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما سجل هدف فريقه الأول أمام القادسية يوم الاثنين من علامة الجزاء في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى الهدف رقم 82 سجلها خلال موسمين.

وأحرز غوميز (35 عاماً) 82 هدفاً بقميص بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ انتقاله إليه صيف 2018 قادماً من غلطة سراي التركي.

وسجل المهاجم الفرنسي العملاق 53 هدفاً في مسابقة الدوري، و14 في بطولة دوري أبطال آسيا، و8 أهداف بكأس الملك، مقابل 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية.

واحتفل غوميز مع الهلال بتحقيق 3 بطولات، وهي دوري أبطال آسيا ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وأخيراً كأس الملك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل تظهر في فيديو لجريمة ارتكبها ملثمان قرب بيروت تفاصيل تظهر في فيديو لجريمة ارتكبها ملثمان قرب بيروت
الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف الأسد بحث التنحي عن الحكم.. جزء مفقود من قصة رامي مخلوف

الأكثر قراءة

لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد