الفرنسي غوميز يدخل تاريخ الهلال

أصبح الفرنسي بافيتمبي غوميز الهداف الأجنبي التاريخي لنادي الهلال متفوقاً على البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما سجل هدف فريقه الأول أمام القادسية يوم الاثنين من علامة الجزاء في الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى الهدف رقم 82 سجلها خلال موسمين.

وأحرز غوميز (35 عاماً) 82 هدفاً بقميص بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ انتقاله إليه صيف 2018 قادماً من غلطة سراي التركي.

وسجل المهاجم الفرنسي العملاق 53 هدفاً في مسابقة الدوري، و14 في بطولة دوري أبطال آسيا، و8 أهداف بكأس الملك، مقابل 5 أهداف في البطولة العربية، وهدفين في كأس العالم للأندية.

واحتفل غوميز مع الهلال بتحقيق 3 بطولات، وهي دوري أبطال آسيا ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وأخيراً كأس الملك.