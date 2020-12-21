النصر ينجو من فخ الباطن بفوز متأخر

اقتنص النصر 3 نقاطٍ غالية بعد فوزه الصعب على مضيفه الباطن 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب الأخير في حفر الباطن، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي سنحت له أكثر من فرصة في اللقاء والتي بدأت مبكراً حينما أهدر لاعبه سامي النجعي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي وضعه أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة من زميله سامي النجعي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

في الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته وسنحت لمدافعه عبدالله مادو الذي ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 63، سجّل لاعب النصر خالد الغنّام هدفاً قبل أن يتم إلغاؤه من قبل حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه خالد الغنّام بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 86 بعدما حول تمريرة زميله البرازيلي مايكون برأسه لتستقر في شباك الباطن.

وحاول الباطن أن يرد سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه زكريا سالم كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة، وعند الدقيقة 90+1 نجح المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالفتّاح عسيري، وقلص الأنغولي فابيو أبرو النتيجة بتسجيله هدف الباطن الوحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 7 نقاط ليبقى في المركز 15 مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع الى المركز الثامن مؤقتاً.