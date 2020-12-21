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بيتروس: النصر عاش فترات صعبة.. والعودة قريبة

بيتروس
النصر حقق فوزه الثاني في مسابقة الدوري

بيتروس: النصر عاش فترات صعبة.. والعودة قريبة

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العربية.نت

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أكد البرازيلي بيتروس لاعب النصر أن فريقه مر بفترة صعبة للغاية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيرجع بقوة كون الأصفر ما زال ينافس على أكثر من بطولة.

وقال لاعب الوسط في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة ناديه أمام الباطن والتي كسبها بنتيجة 2-1: عشنا في فترات صعبة خلال الفترة الماضية، تعرض العديد من اللاعبين إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفقد بعضهم بعض العضلات.

وزاد: ننافس فرقاً صعبة في بطولتي الدوري والكأس، لكن نحن أبطال وليدنا فريق مميز، وبالتالي سنعود بقوة، فأمامنا بطولتا السوبر وكأس الملك، كما أن الدوري ما زال في بدايته.

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