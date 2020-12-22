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الاتفاق يثأر من الفيصلي ويهزمه بثلاثية

الاتفاق الفيصلي
سليتي مسجلاً الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض

الاتفاق يثأر من الفيصلي ويهزمه بثلاثية

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الاتفاق مستواه المميز بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الفيصلي 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق برد اعتباره من الفيصلي الذي أخرجه مبكراً من كأس الملك بعد فوزه عليه بركلات الترجيح الأسبوع الماضي في الدور ثمن النهائي.

واستطاع الاتفاق أن يحقق فوزه الثاني توالياً للمرة الثانية هذا الموسم، في حين أنه لم يعرف طعم الخسارة بالدوري في آخر 4 مراحل حيث تعادل مباراتين وفاز في مثلها.

وشهدت المباراة أفضلية للاتفاق الذي نجح بتسجيل هدف الأول عند الدقيقة 24 عن طريق لاعبه التونسي المتألق نعيم سليتي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق أداءه المميز وسنحت لمهاجمه عبدالله آل سالم فرصةً خطيرة حينما ارتقى لعرضية زميله نعيم سليتي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 69 أكد السلوفاكي فيليب كيش تفوق الاتفاق بعدما عزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 90+6 نجح المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي سوزا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 14 نقطة ليتقدم الى المركز السادس بفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز السابع.

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