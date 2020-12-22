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السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي

عمر السومة
السومة سحل 127 هدفاً في المسابقة

السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي

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العربية.نت

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حطم السوري عمر السومة الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين بعدما سجل هدف فريقه أمام الفتح في مباراة الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويتفوق على الدولي السابق ناصر الشمراني حامل الرقم السابق.

وسجل السومة هدفه رقم 127 في الدقيقة 53 من زمن مباراة فريقه أمام الفتح، ليصبح أكبر هداف في تاريخ المسابقة الدورية.

وسجل ناصر الشمراني 126 هدفاً في المسابقة مع فريقي الشباب والهلال، قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة مطلع 2019 غير أنه لم يسجل أهدافاً بقميص الأخير.

وانتقل السومة، هداف الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2014-2015 و2015-2016 إلى أهلي جدة في صيف 2014 قادماً من القادسية الكويتي، وحقق معه بطولة الدوري في موسمه الثاني مع الفريق.

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