الوحدة يواصل انتصاراته ويهزم العين بهدفين

واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه العين 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح الوحدة بمواصلة انتفاضته التي بدأت حينما ألحق بالمتصدر الهلال خسارته الأولى بعد فوزه عليه 2-1 في المرحلة السابقة.

ووجد الوحدة صعوبةً كبيرة في المباراة على الرغم من نجاحه بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 25 والذي أحرزه مهاجمه البرتغالي هيرناني الذي تلقى تمريرة من زميله الأسترالي ديميتري بيتراتوس ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد الشمري.

ورد العين سريعاً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق بعدما نجح مهاجمه النيجري أمادو موتاري بتسجيل هدف التعادل بعدما اخترق دفاع الوحدة بمهارة وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة بحثه عن هدف الفوز مع أفضلية كبيرة للعين في الهجمات المرتدة وانتظر حتى الدقيقة 77 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق مدافع العين حسن الحربي الذي أودع الكرة بشباك فريقه بالخطأ.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي العين على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز 14 بفارق الأهداف عن النصر وضمك صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير.