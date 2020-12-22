هدف تاريخي من السومة يعزز تواجد أهلي جدة في المركز الثاني

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه إلى الفوز على ضيفه الفتح بعدما سجّل هدف المباراة الوحيد، في المواجهة التي احتضنها رديف ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأهلي في تعويض خروجه المبكر من كأس الملك حينما خسر بشكل مفاجئ من أمام ضيفه العين 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وغلب الحذر الدفاعي على المباراة في الشوط الأول خاصة من الفتح، حيث لم تبرز أي فرصة محققة لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني وضحت أفضلية الأهلي والذي كان قريباً من التسجيل حينما سدد لاعبه الروماني ميتريتا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 53 تمكن السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل للأهلي بعدما حول عرضية زميله عبدالله حسون برأسه لتسكن شباك الفتح، وهو رقم 127 له في مسابقة دوري المحترفين، ليصبح هداف المسابقة التاريخي.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت للاعبه البرازيلي ليما فرصة محققة بعد تلقيه تمريرة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى، وأهدر لاعبه المغربي إدريس فتوحي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن غريب سددها في العارضة.

وقبل نهاية المباراة أنقذ حارس الأهلي محمد العويس فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة المغربي مراد باتنه القوية لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 19 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز 13.