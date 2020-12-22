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هدف قاتل يمنح ضمك نقاط "ديربي عسير"

ضمك أبها
من مباراة ضمك وأبها

هدف قاتل يمنح ضمك نقاط "ديربي عسير"

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الرياض - فيصل الحربي

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حقق ضمك 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه بالوقت القاتل أمام جاره أبها 2-1 في ديربي عسير، والذي احتضنه استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.

ونجح ضمك بإيقاف سلسلة الخسائر التي لازمته في آخر مواجهتين بعد هزيمته أمام الاتفاق 4-2 في المرحلة السابقة وخروجه من كأس الملك بخسارته أمام التعاون 2-1.

وشهدت بداية المباراة أفضلية لأبها الذي نجح بتسجيل الهدف الأول بعد مرور 9 دقائق عن طريق لاعبه التونسي كريم العواضي الذي ارتقى لعرضية زميله الأسترالي كريغ غوديون وحول الكرة برأسه استقرت في الشباك.

وانتظر ضمك حتى الدقيقة 37 بعدما تمكن مدافعه الأرجنتيني سيرجيو فيتور من تسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وواصل ضمك هجومه وكاد مهاجمه الأرجنتيني زيلايا أن يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بعدما حول تمريرة زميله محمد محسن بقدمه نحو شباك أبها إلا أنها وجدت الحارس المميز عبدالعالي المحمدي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ظهر ضمك بصورة أفضل من جاره حيث فرص سيطرته وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة، إلا أنه انتظر حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه مازن أبوشرارة الذي حول عرضية زميله منصور حمزي بقدمه في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 7 نقاط ليبقى في المركز الأخير مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن النصر والعين، وبقي أبها على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.

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