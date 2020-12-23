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رازفان وكوزمين يتقاسمان جائزة مدرب العام في رومانيا

رازفان لوتشيسكو وكوزمين مع الجائزة

رازفان وكوزمين يتقاسمان جائزة مدرب العام في رومانيا

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العربية. نت

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تقاسم رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال السعودي، وكوزمين أولاريو، المدير الفني لغيانغسو سونينغ الصيني، جائزة أفضل مدرب في رومانيا لعام 2020.

وحصل الثنائي الروماني على الجائزة الممنوحة من صحيفة "سبورتس غازيت" الرومانية الشهيرة، بعد تعادلهما في عدد الأصوات بالترتيب النهائي، وذلك وفقا لأصوات المدربين ورؤوساء الأندية والصحافيين.

وجاء فوز كوزمين ولوتشيسكو، بعد فوز الأول بلقب الدوري الصيني، بينما قاد رازفان فريق الهلال إلى تحقيق الثلاثية التاريخية "الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا".

وتقدم رازفان بالشكر إلى أعضاء فريق الهلال من لاعبين وجهاز فني ورئيس النادي، وقال في تصريحات للصحيفة الرومانية: إنه لشرف عظيم حصولي على الجائزة، هذا الكأس يذكرني بطفولتي، عندما كنت أقرأ الصحيفة يوميا، وحلمي كان دائما أن أحصل على هذه الجائزة، وبفضل لاعبي فريق وأعضاء نادي الهلال حصلت عليها.

بينما قال كوزمين الذي سبق ودرب الهلال: أشكر كل الذين صوتوا لي، حصلت على هذه الجائزة بعد 14 سنة، وأتمنى للجميع عاما سعيدا.

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