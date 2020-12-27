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الاتفاق يحسم "ديربي الشرقية" ويصعد إلى المركز الرابع

الاتفاق القادسية
الاتفاق القادسية

الاتفاق يحسم "ديربي الشرقية" ويصعد إلى المركز الرابع

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الاتفاق مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب جاره القادسية 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ونجح الاتفاق بمواصلة انطلاقته بعد تحقيقه فوزه الثالث على التوالي، حيث انتصر على ضمك 4-2 والفيصلي 3-صفر والقادسية 2-1.

وتقاسم الفريقان الأفضلية حيث مالت في الشوط الأول للاتفاق الذي وضحت رغبته بالتسجيل مبكراً، في حين كانت الأفضلية للقادسية في الشوط الثاني.

وانتظر الاتفاق حتى الدقيقة 25 حينما تمكن مهاجمه السنغالي سليمان دوكارا بتسجيل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وحاول القادسية العودة مجدداً وانتظر حتى الدقيقة 43 حينما تمكن لاعبه حسن العمري من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني كثّف الاتفاق هجومه بحثاً عن الهدف الثاني وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي سوزا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 52 تمكن لاعب الاتفاق علي هزازي بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما حول عرضية زميله سنوسي هوساوي برأسه في شباك القادسية.

وفرض القادسية سيطرته في العشر دقائق الأخيرة وسنحت للاعبه حمد اليامي فرصة خطيرة حينما تلقى تمريرة من زميله النيجيري ستانلي ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق 17 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، وبقي القادسية على رصيده السابق 13 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.

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