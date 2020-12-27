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الوحدة يواصل انتصاراته.. والعين يخطف نقاط التعاون

الوحدة أبها
من مباراة الوحدة وأبها

الوحدة يواصل انتصاراته.. والعين يخطف نقاط التعاون

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الوحدة انتفاضته بعد تحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب مضيفه أبها 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين استعاد العين نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه التعاون 1-صفر، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

ونجح الوحدة بتحقيق فوزه الثالث على التوالي عقب فوزه على الهلال والعين وأبها بعد سلسلة من الخسائر المتتالية.

وشهدت المباراة أفضلية للوحدة الذي انتظر حتى الدقيقة 40 حينما تمكن مهاجمه أحمد جابر بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعد تلقيه تمريرة من زميله وليد باخشوين ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 15 نقطة ليتقدم الى المركز الخامس مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع للمركز 13.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، استعاد العين نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب على ضيفه التعاون 1-صفر.

ويدين العين بهذا الفوز للاعبه الفنزويلي خوان بابلو الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 16 بعد تلقيه تمريرة من زميله النيجري أمادو موتاري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد العين إلى 10 نقاط ليبقى في المركز 14، وبقي التعاون على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.

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