تركي آل الشيخ يتولى الرئاسة الشرفية للهلال السوداني

منح نادي الهلال السوداني، يوم الأحد، الرئاسة الشرفية إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك ألميريا الإسباني، وذلك تقديرا لدعمه ولاستكمال مسيرة النادي من أجل مواصلة تحقيق النجاحات المحلية، والفوز بأول بطولة قارية.

وتلقى آل الشيخ خطابا من الهلال، قال خلاله النادي السوداني: قررنا منحكم الرئاسة الفخرية لنادي الهلال، ونثق في أنكم ستشكلون إضافة كبرى لنادينا، وستعززون وشائج الأخاء والتعاون بيننا في كل المجالات الفنية والإدارية والإنشائية، دفعا لمسيرة ونهضة وتطوير هذا النادي العملاق.

ونشر تركي آل الشيخ الخطاب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكدا موافقته على الرئاسة الشرفية للنادي، وأضاف: تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه. وشكراً لكم.