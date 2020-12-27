مايكون يعلق على "الهدف العكسي".. وثنائي الهلال يدعمانه

علق مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر السعودي، على الهدف العكسي الذي سجله في مرمى فريقه وأدى إلى تعادل النصر أمام ضمك، وأكد أنه سيعمل على تفاديه مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

وتسبب هدف اللاعب البرازيلي في خروج النصر بنقطة أمام ضمك "2-2"، يوم السبت، ضمن الجولة العاشرة في الدوري، بعدما كان فريقه متقدما بنتيجة 2-1، ويتواجد النصر في المركز الـ 15 وبفارق الأهداف عن ضمك الأخير.

وكتب مايكون عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": لقد تعلمت التعامل مع الأخطاء والنجاحات، كما أحببت دائمًا رؤية الأخبار عندما كنت ألعب جيدًا وأيضًا عندما كنت ألعب بشكل سيئ، وأدرك أن النقد والأخطاء ساهما في الوصول إلى ما أنا عليه الآن.

وأضاف: لكنني أعلم أيضًا أنني لن أكون مثاليًا أبدًا، وسوف أرتكب دائمًا الأخطاء وأحقق النجاحات أيضا، وما حدث في المباراة أصبح من الماضي، ورأيت الخطأ وراجعته وكان بمثابة تجربة تعليمية بالنسبة لي، وعلي تحمل هذا الخطأ.

وعلق ثنائي الهلال، غوميز وأندريه كاريو، على ما كتبع مدافع النصر، ووصفه الجناح البيروفي بالمحترف، بينما طلب منه الفرنسي غوميز أن يتحلى بالقوة دائما.