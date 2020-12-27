هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه إلى تحقيق فوز صعب أمام الرائد في المباراة التي انتهت 2-1، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 3-2، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد.

وقدّم الرائد أداءً جيداً خاصة في الشوط الأول الذي نجح بإنهاءه متقدماً بهدف نظيف سجله مهاجمه الصربي نيمانيا نيكوليتش عند الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني فرض الأهلي سيطرته واعتمد الرائد على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها أن يسجل الهدف الثاني حيث أهدر لاعبه أحمد الزين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله المغربي محمد فوزير ليواجه المرمى إلا أن الحارس محمد العويس نجح بالامساك بالكرة.

وعند الدقيقة 55 تمكن الروماني ألكسندرو ميتريتا لاعب الأهلي بتسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وكثّف الأهلي هجومه ونجح هدافه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+2 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 22 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع للمركز 12.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعاد الفتح نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 3-2.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح نجح بحسم المباراة من الشوط الأول بعد تسجيله 3 أهداف عن طريق علي الزقعان هدفين عند الدقيقتين 18 و45+1 والمغربي مراد باتنة عند الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني فرض الفيصلي سيطرته وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق محمد الصيعري عند الدقيقة 72، والرأس أخضري جوليو تافاريس عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، بفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز العاشر.

