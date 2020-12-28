اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الأحد، عن إصابة أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وحاجته إلى برنامج علاجي قبل العودة إلى التدريبات.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: أجرى أحمد حجازي فحوصات طبية، بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء الاتحاد والهلال.

وأضاف البيان: أظهرت الفحوصات حاجة الدولي المصري لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين، هم عبدالعزيز البيشي الذي سيغيب لمدة أسبوعين، إضافة إلى حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي.

