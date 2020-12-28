  • مباشر
اللغة

اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

أحمد حجازي
أحمد حجازي خلال مباراة الاتحاد والهلال

اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي اتحاد جدة، يوم الأحد، عن إصابة أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وحاجته إلى برنامج علاجي قبل العودة إلى التدريبات.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: أجرى أحمد حجازي فحوصات طبية، بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء الاتحاد والهلال.

وأضاف البيان: أظهرت الفحوصات حاجة الدولي المصري لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة ثلاثة لاعبين آخرين، هم عبدالعزيز البيشي الذي سيغيب لمدة أسبوعين، إضافة إلى حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا
بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف بعد تلقي ولي العهد السعودي اللقاح.. التسجيل يرتفع 5 أضعاف

قبل أن تذهب

أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا
أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا

اكتشف المزيد