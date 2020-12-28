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الكرواتي آلين هورفت يبدأ مهمته مع النصر

المدرب الكرواتي مع اللاعبين قبل بداية المران

الكرواتي آلين هورفت يبدأ مهمته مع النصر

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العربية. نت

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بدأ الكرواتي آلين هورفت، المدرب الجديد والمؤقت لنادي النصر، مهامه مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا وطاقمه الفني، مساء الأحد.

وقاد المدرب الكرواتي مران يوم الاثنين استعدادا لمباراة الفريق المقبلة أمام الفيصلي، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 بالدوري السعودي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي على "تويتر"، أن صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، اجتمع باللاعبين ومعه المدرب والمدير التنفيذي.

وشهدت الحصة الأولى لآلين هورفت تطبيق تدريبات لياقية متنوعة وتمريرات بينية وتسديدا مباشرا، بالإضافة إلى مناورة في منتصف الملعب.

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