النصر.. أكثر الأندية "صبراً" على فيتوريا

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى ثاني إقالة في مسيرته التدريبية، بعدما أعلن نادي النصر السعودي، يوم الأحد، عن إنهاء عقده مع الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي.

وتعرض فيتوريا إلى 6 هزائم خلال 10 مباريات خاضها الفريق في الدوري بالموسم الحالي، إضافة إلى التعادل في مباراتين بجانب تحقيق انتصارين فقط، مما جعل النصر "8 نقاط" يتواجد في المركز الـ 15 بسلم الترتيب وبفارق الأهداف عن ضمك الأخير.

وخلال مسيرته التدريبية التي أشرف فيها على خمسة أندية برتغالية تعرض صاحب الـ "50 عاما" للإقالة مرة واحدة، وذلك على يد بنفيكا، قبل أن ينتقل بعدها بعدة أيام إلى النصر.

واستغنى الفريق السعودي عن فيتوريا بعد مرور 717 يوما أشرف فيها على تدريبات النادي الأصفر والأزرق، قادهم خلالها إلى تحقيق لقب الدوري في موسمه الأول "2018-2019"، وأيضا فاز معهم بعدها بكأس السوبر السعودي، ونجح في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة لأول مرة، إلا أنه حقق سلسلة من النتائج السلبية في الموسم الحالي وخسر لقب كأس الملك أمام الهلال أيضا.

وبالعودة إلى مسيرة المدرب البرتغالي، فإن قرار إقالته من تدريب النصر جاء بعد فترة طويلة على عكس بنفيكا الذي لم يصبر كثيرا على فيتوريا، إذ تمت إقالة روي بعدما تعادل في مباراة وخسر أخرى، وكان ترتيب بنفيكا رابعا حينها بـ 10 انتصارات وتعادلين و 3 هزائم، وقبل التعادل والهزيمة التي أدت إلى إقالته، كان قد فاز في 7 لقاءات متتالية.

ووفقا للأرقام، فإن نادي النصر صبر على المدرب البرتغالي أكثر من بنفيكا، حيث فاز فيتوريا في 4 مباريات فقط خاضها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال آسيا، من مجموع 13 لقاء بما فيها خسارة نهائي كأس الملك.

يشار إلى أن تجربة النصر تعد ثاني أقصر فترة تدريبية لفيتوريا في مسيرته، بعد التي امتدت إلى عام فقط مع فريق باكوس دي فيريرا، لكن النادي البرتغالي لم يتخلى عنه، بل رحل روي فيتوريا إلى غيماريش بعدها.