قناة رومانية: بيتريسكو يقترب من تدريب النصر السعودي

كشفت تقارير صحافية رومانية، يوم الاثنين، أن نادي النصر السعودي اقترب من التعاقد مع المدرب دان بيتريسكو لخلافة البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته، مساء الأحد.

ووفقا لموقع قناة "دي جي سبورت"، فإن المدرب الروماني متواجد في دبي الإماراتية مع عائلته ويتفاوض مع النادي السعودي.

وأضاف التقرير: أنهى النصر عقد جهازه الفني بقيادة روي فيتوريا، ودان بيتريسكو هو المرشح الأقرب لتولي المسؤولية، خاصة أنه كان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت قريب.

وقبل مغادرة بيتريسكو رومانيا إلى المدينة الإماراتية، كان قد ذكر في تصريحات إعلامية أنه بحاجة إلى عرض جيد وفريق طموح.

تجدر الإشارة إلى أن عائلة المدرب البالغ من العمر 53 تعيش في دبي، إذ سبق وأشرف على تدريب النصر الإماراتي في 2016، وكان قد أنهى تعاقده مؤخرا مع فريق كلوج الروماني، كما سبق ودرب 13 ناديا آخر في رومانيا وبولندا وقطر والصين إضافة إلى روسيا.