إنشاء ملاعب جديدة في السعودية لاستضافة كأس آسيا

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية تتنافس على استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وتتنافس اتحادات السعودية وقطر والهند وإيران على استضافة البطولة القارية.

وكشف ملف السعودية عن إنشاء ثلاثة ملاعب جديدة لاستضافة المنافسة، التي حددت السعودية ثلاث مدن لاحتضانها في العاصمة الرياض وجدة إضافة إلى الدمام.

وبحسب الملف السعودي، فإنه سيتم توفير 10 ملاعب لاستضافة الحدث القاري، خمسة في الرياض واثنان في جدة إلى جانب 3 ملاعب بالدمام.

وسيتم إنشاء ملعبين جديدين بالعاصمة الرياض، هما ملعب القدية والرياض، ليستضيفا البطولة إلى جانب ملاعب الملك فهد والملك سعود والأمير فيصل بن فهد، أما جدة فتضم ملعب مدينة الملك عبدالله واستاد الأمير عبدالله الفيصل.

وستشهد الدمام تشييد ملعب جديد يحمل اسم المدينة، ليكون بجانب ملعبي الأمير محمد بن فهد والأمير سعود بن جلوي.