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لوتشيسكو: من يشكك في قوة الدوري السعودي "جاهل"

رازفان
رازفان لوتشيسكو

لوتشيسكو: من يشكك في قوة الدوري السعودي "جاهل"

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العربية. نت

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كشف رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، أنه يتقاضى مع فريقه الحالي ثلاثة أضعاف الراتب الذي كان يحصل عليه مع باوك اليوناني.

وأجرى صاحب الـ51 عاما مقابلة تلفزيونية مع "غازيتا سبورتولر" الرومانية، يوم الثلاثاء، رد خلالها على انتقادات الجماهير الرومانية، قائلا: من ينتقد قرار انتقالي إلى الدوري السعودي فهو جاهل، لا يعلمون أن المنافسة صعبة جدا، حيث يوجد 7 أجانب في كل فريق، يتم جلبهم بمبالغ عالية وهم من العيار الثقيل، كما أن العناصر المحلية يتمتعون بقدرات بدنية وفنية عالية.

صورة ضوئية من تصريح رازفان في الموقع الروماني
صورة ضوئية من تصريح رازفان في الموقع الروماني

وأضاف المدرب الذي قاد الهلال إلى الثلاثية التاريخية: جلبت الأندية السعودية مدربين أجانب من مختلف القارات، وهذه ميزة إضافية للدوري، وبكل صراحة كرة القدم في السعودية أعلى وأفضل بكثير من رومانيا.

وحول الراتب الذي يتقاضاه مع الهلال، أبان الفائز بالدوري والكأس والآسيوية: أتقاضى أكثر من الذي كنت أحصل عليه في باوك اليوناني بثلاث مرات، ولم أوقع للهلال من أجل المال، لأنه هو بالفعل ناد كبير وشاركنا العام الماضي في كأس العالم للأندية، وأظهرنا قوتنا أمام أبطال مختلف قارات العالم.

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