أمام الفيصلي.. النصر يبدأ رحلة "التعافي" بعد إقالة فيتوريا

يتطلع النصر إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، في حين يبحث اتحاد جدة عن مواصلة أدائه الجيّد هذا الموسم حينما يستضيفه الباطن، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وحقق النصر فوزاً ثميناً على الباطن في المرحلة قبل الماضية بنتيجة 2-1 إلا أنه تعثر بالتعادل أمام ضيفه ضمك 2-2 في مباراته الأولى على ملعبه "مرسول بارك".

وقررت إدارة النصر إقالة البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق من منصبه لتعين الكرواتي ألين هورفات مدرب الفئات السنية مؤقتاً ولحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وعانى النصر كثيراً هذا الموسم بعدما سجّل أسوأ بداية في تاريخه بالدوري حيث اكتفى بجمع 8 نقاط في المراحل 10 الماضية، حيث فاز على القادسية والباطن وتعادل أمام الاتفاق وضمك وخسر 6 مباريات.

وفي المقابل يسعى الفيصلي لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المرحلتين السابقتين.

وتلقى الفيصلي خسارته الثانية على التوالي أمام الفتح 3-2 في المرحلة السابقة ليتراجع للمركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وفي حفر الباطن يسعى اتحاد جدة لاستعادة نغمة الانتصارات والاقتراب من فرق الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

وكان اتحاد جدة قريباً من تحقيق فوزٍ ثمين أمام ضيفه الهلال في المرحلة الماضية بعد أن كان متقدماً بهدف إلا أنه اكتفى بالخروج بنقطةٍ وحيدة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 15 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل، يبحث الباطن عن استعادة توازنه بعد تراجع مستواه في المرحلتين الماضيتين والتي تلقى فيها خسارتين متتاليتين أمام النصر والشباب ليتراجع للمركز 11 برصيد 11 نقطة.