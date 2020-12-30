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الكرواتي هورفت: وجدت لاعبي النصر بحال سيئة.. ولا أعلم ما فعله فيتوريا

المدرب الكرواتي مع لاعبي النصر في مران الثلاثاء

الكرواتي هورفت: وجدت لاعبي النصر بحال سيئة.. ولا أعلم ما فعله فيتوريا

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العربية. نت

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كشف الكرواتي آلين هورفت، المدرب الجديد والمؤقت لنادي النصر، أنه وجد اللاعبين في حالة بدنية وذهنية سيئة، كما يعمل على تحليل أسباب فشل الفريق في الفترة الماضية وذلك للخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وقال صاحب الـ "47 عاما" في حوار مع صحيفة "نوفيليست" الكرواتية، يوم الأربعاء: نحن بحاجة إلى تحليل وضع الفريق بشكل عميق، ولا نعرف ما الذي فعله الجهاز الفني السابق مع هؤلاء اللاعبين، لأن الانطباع الأول الذي وجدناه، أنهم في حالة بدنية وذهنية سيئة.

صورة ضوئية من موقع الصحيفة الكرواتية
صورة ضوئية من موقع الصحيفة الكرواتية

وأضاف: كان لدى إدارة النادي توقعات كبيرة لهذا الموسم، وقد استثمر الكثير من المال في الفريق الأول، لكن النتيجة كانت عكس المتوقع، وسنحاول الاستفادة من الفرصة التي أتيحت لنا بأفضل طريقة ممكنة، وأنا متأكد من أننا مستعدون لذلك.

ويخوض آلين هورفت أول مباراة له مع النصر، يوم الخميس، عندما يحل ضيفا على الفيصلي ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 للدوري، ووصف المدرب المؤقت مهمته الجديدة بالتحدي الأكبر في مسيرته التدريبية، وأردف: أعتقد أننا جاهزون لجميع التحديات، وينتظرنا الكثير من العمل، لكننا نلعب بالفعل مباراتنا الأولى يوم الخميس، ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للعمل.

وواصل: هذه السنة السابعة عشر لي في مسيرتي التدريبية، وأريد الاستفادة من خبرتي من أجل رد الجميل إلى الجماهير عن طريق النتائج والألقاب، لأن النصر أكبر ناد في المنطقة ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

المدرب الكرواتي في مران النصر
المدرب الكرواتي في مران النصر

وأكد آلين هورفت أنه يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، موضحا: هناك حمدالله وأمرابط لاعبين سابقين في منتخب المغرب، إضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والبرازيليان مايكون وبيتروس، إلى جانب عدد من اللاعبين السعوديين الدوليين، وهدفنا الأول تحقيق الاستقرار في الفريق، وإذا نجحنا في ذلك سنخطو بالتأكيد نحو قمة سلم ترتيب الدوري، ومن غير الواقعي أن نصل إلى الهلال المتصدر الذي يبتعد عنا بفارق 15 نقطة، لكننا سنقاتل من أجل تحقيق لقبي كأس السوبر وكأس الملك.

واختتم المدرب الكرواتي حديثه، قائلا: أنا متفائل، لن أتولى هذه المهمة إذ لم أكن متأكدا من مسألة نجاحي وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

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