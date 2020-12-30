الهلال يواجه الشباب بحثاً عن تأمين الصدارة

يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يواجه جاره الشباب، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد تعادله في المرحلة الماضية أمام ضيفه اتحاد جدة 1-1 ليتقلص الفارق بينه وبين وصيفه أهلي جدة إلى نقطة وحيدة عقب فوز الأخير على الرائد.

ويواجه الروماني رزافان لوتشيسكو، مدرب الهلال، أزمةً حقيقية تتمثل في الغيابات الكبيرة بعد الاصابات التي ضربت الفريق حيث تأكد غياب المدافع الكوري جانغ هيون سو الذي انضم لزملائه الحارس عبدالله المعيوف وياسر الشهراني وعلي البليهي ومدالله العليان ومتعب المفرج، في حين لا تزال مشاركة اللاعب سالم الدوسري محل شك بعد إصابته بعد مواجهة اتحاد جدة.

وتراجع أداء الهلال كثيراً في آخر 3 مباريات حيث خسر أمام الوحدة في الرياض وفاز على القادسية وتعادل أمام اتحاد جدة، وهو ما يجعله يدخل المباراة تحت ضغطٍ كبير بهدف المحافظة على الصدارة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن وصيفه أهلي جدة الذي سيواجه ضيفه التعاون يوم السبت المقبل في ختام المرحلة.

وفي المقابل، يبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته التي استعادها في المرحلة الماضية عقب فوزه على الباطن 3-1.

وكان مستوى الشباب قد شهد تراجعاً كبيراً قبل المرحلة الماضية، حيث فقد نغمة الانتصارات في 3 مباريات متتالية، حيث خسر مباراتي القادسية والتعاون وتعادل أمام اتحاد جدة.

وتلقى البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الشباب ضربةً قوية خلال مواجهة الباطن الماضية بعد حصول الأرجنتيني بانيغا قائد فريقه على البطاقة الصفراء الرابعة والتي ستغيبه عن مواجهة الهلال.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.