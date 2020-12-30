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خالد العطوي ينال جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي

خالد العطوي
خالد العطوي مدرب الاتفاق

خالد العطوي ينال جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي

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الرياض - د ب أ

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سيطر فريقا الاتفاق والاتحاد على جوائز الأفضل لشهر ديسمبر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عن الجولات من السابعة إلى العاشرة بالمسابقة.

فقد حقق خالد العطوي ونعيم السليتي من فريق الاتفاق، والبرازيلي مارسيلو غروهي وسعود عبد الحميد من فريق الاتحاد أفضلية الفروع الأربعة من الجائزة.

وأعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين فوز خالد العطوي مدرب الاتفاق بجائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر، فيما حقق لاعبه التونسي نعيم السليتي جائزة أفضل لاعب.

أما جائزتا أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب واعد، فقد ذهبتا إلى البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد وزميله في الفريق نفسه سعود عبد الحميد، على الترتيب.

وكانت الرابطة قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى للموسم الثالث على التوالي في الدوري، مع إضافة جائزة رابعة لأفضل لاعب واعد، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

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