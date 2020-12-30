كبوها يوضح شروط حصول الأندية على شهادة "الكفاءة المالية"

كشف عبدالله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، أنه يجب على الأندية تسدد التزاماتها، وذلك حتى تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكن الفرق من تسجيل لاعبين جدد.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الهدف أن تكون هناك تقارير مالية وضوابط ورقابة، نطمح إلى أن تكون أنديتنا متفوقة في العمل المالي والإداري.

وأضاف: شهادة الكفاءة المالية تتطلب أن يسدد النادي التزاماته، تشمل كافة الالتزامات واجبة السداد من رواتب ومقدمات عقود واستحقاقات الموظفين وبقية الأمور الأخرى، الرواتب تشمل كافة العاملين في نطاق كرة القدم.

وواصل: تمت الاستعانة بمدقق خارجي ولديه خبرة في مجال العمل الرياضي، خلال الشهرين الماضيين تم حصر جميع التزامات الأندية وشاركناهم التقارير، وكثير من الأندية صادقت على التقارير ولديهم فرصة للسداد حتى 31 ديسمبر الجاري، ويجب أن تستخدم الأندية النظام الإلكتروني في سداد الالتزامات، وتزويدنا بالعمليات البنيكة ويمكن تأجيل السداد والجدولة في حالة موافقة الشخص، ونريد الوصول خلال الثلاث السنوات المقبلة إلى أن تكون الإيرادات والمنصرفات متوازنة، وما تقدمه الحكومة من دعم للأندية يعتبر إعانات وإيرادات، وما يقدمه أعضاء الشرف يحسب تبرعات من ضمن الإيرادات أيضا.