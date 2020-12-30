نواف العابد يصطدم بفريقه السابق في مواجهة "عاطفية"

سيخوض الدولي نواف العابد مباراته الأولى يوم الخميس أمام فريقه السابق حينما يلتقي الشباب أمام الهلال على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيلعب العابد لأول مرة ضد فريقه السابق الهلال والذي حمل قميصه لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يبدله بقميص الشباب مطلع هذا الموسم بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وستكون هذه المباراة عاطفية بالدرجة الأولى للعابد الذي بدأ حياته بالفئات السنية للهلال حتى وصل للفريق الأول الذي قضى فيه قرابة 10 سنوات.

ولم تكن علاقة العابد بناديه جيدة على الصعيد الفني في السنتين الأخيرتين بعد توالي الإصابات على اللاعب والتي أبعدته عن الفريق كثيراً خاصة في الموسم الماضي.

وقرر العابد خوض تجربة جديدة برفقة الشباب هذا الموسم وقدّم أداءً جيداً حيث شارك في 8 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين في شباك ضمك والباطن وصنع هدفا وحيدا ويعتبر إحدى الركائز للمهمة للمدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا.

ويعتبر الفريقان من أكثر الفرق السعودية تدويراً للاعبين بينهم حيث يبرز المهاجم ناصر الشمراني والذي لعب للشباب ومن ثم انتقل للهلال وبعدها عاد للشباب، بالإضافة إلى اللاعب عبدالملك الخيبري الذي انتقل للهلال وعاد في الموسم الماضي إلى الشباب.

ويملك الشباب حالياً لاعبين سبق أن مثلوا الهلال، وهم المدافعون أحمد شراحيلي وعبدالله الزوري وعبدالله الشامخ والحارس مروان الحيدري ونواف العابد، في حين يملك الهلال حالياً لاعباً وحيداً سبق أن مثل الشباب وهو الدولي عبدالله عطيف.

ومن أبرز اللاعبين الذين انتقلوا من الهلال إلى الشباب سعود كريري وماجد المرشدي وخالد كعبي والحارس عبدالله السديري وخالد عزيز وسلطان الدعيع وفهد غازي ومحمد البقعاوي وعمر الغامدي وعمر الغامدي وعيسى المحياني.

ولم يكتف الشبابيون بضم اللاعبين السعوديين بل سبق لهم أن ضموا لاعبين أجانب سبق أن مثلوا الهلال وهم البرازيليان كماتشو وتافاريس والليبي طارق التايب.

وفي المقابل سبق للهلال أن تعاقد مع أكثر من لاعب سبق أن مثل الشباب، أبرزهم عبداللطيف الغنّام وعبدالله الشيحان وعبدالمجيد الرويلي ومختار فلاتة ووليد الجيزاني والحارس حسين شيعان ويوسف السالم وعبدالعزيز الخثران وناصر الشمراني وعبدالله عطيف وعبدالملك الخيبري، إضافة إلى الكوري الجنوبي كواك تاي هي.