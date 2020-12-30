"التاريخ" يقف مع الهلال أمام الشباب

يبحث الهلال عن مواصلة تفوقه على جاره الشباب حينما يلاقيه يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في القمة رقم 25 بينهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام الشباب، حيث تعتبر من أكثر المواجهات المحسومة لأزرق العاصمة حيث فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادلا في 6 مباريات.

ولم يكتف الهلال بتسجيل تفوقه على الشباب بعدد مرات الفوز فقط بل أيضاً يعتبر صاحب أكبر نتيجة في مبارياتهما حينما فاز 4-1 في موسم 2013-2014 وأيضاً فاز بثلاثية نظيفة في موسم 2016-2017.

وقدّم الشباب أداءً جيداً في هذا الموسم، حيث يفصله عن المتصدر الهلال 5 نقاط ويأمل في أن يكمل نجاحه وينهي عقدة الهلال حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 12 مباراة بينهما في الدوري.

وكان آخر فوزٍ للشباب على الهلال في موسم 2014-2015 حينما انتصر بهدف نظيف سجله لاعبه الكوري السابق بارك تشو يونغ.

ويتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال قائمة هدافي مواجهة الفريقين بتسجيله 4 أهداف، في حين يعتبر المهاجم السابق للفريقين ناصر الشمراني الوحيد الذي نجح بتسجيل هدفين في شباك الهلال حينما كان لاعباً للشباب وسجّل هدفين في شباك الشباب حينما كان لاعباً للهلال، خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي.