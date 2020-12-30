  • مباشر
اللغة

"التاريخ" يقف مع الهلال أمام الشباب

الهلال - الشباب
مباراة سابقة بين الهلال والشباب

"التاريخ" يقف مع الهلال أمام الشباب

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يبحث الهلال عن مواصلة تفوقه على جاره الشباب حينما يلاقيه يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في القمة رقم 25 بينهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً في مواجهاته أمام الشباب، حيث تعتبر من أكثر المواجهات المحسومة لأزرق العاصمة حيث فاز في 13 مباراة وخسر 4 مباريات وتعادلا في 6 مباريات.

ولم يكتف الهلال بتسجيل تفوقه على الشباب بعدد مرات الفوز فقط بل أيضاً يعتبر صاحب أكبر نتيجة في مبارياتهما حينما فاز 4-1 في موسم 2013-2014 وأيضاً فاز بثلاثية نظيفة في موسم 2016-2017.

وقدّم الشباب أداءً جيداً في هذا الموسم، حيث يفصله عن المتصدر الهلال 5 نقاط ويأمل في أن يكمل نجاحه وينهي عقدة الهلال حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 12 مباراة بينهما في الدوري.

وكان آخر فوزٍ للشباب على الهلال في موسم 2014-2015 حينما انتصر بهدف نظيف سجله لاعبه الكوري السابق بارك تشو يونغ.

ويتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال قائمة هدافي مواجهة الفريقين بتسجيله 4 أهداف، في حين يعتبر المهاجم السابق للفريقين ناصر الشمراني الوحيد الذي نجح بتسجيل هدفين في شباك الهلال حينما كان لاعباً للشباب وسجّل هدفين في شباك الشباب حينما كان لاعباً للهلال، خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين السعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟
بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران

الأكثر قراءة

خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير
جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات

اكتشف المزيد