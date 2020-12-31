الهلال يتعادل بصعوبة مع الشباب في الدوري السعودي

واصل المهاجم صالح الشهري إنقاذ الهلال بعدما قادهم لاقتناص نقطة من أمام جاره الشباب في المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً في المباراة حيث انتظر حتى الدقيقة 14 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المدافع أحمد شراحيلي ليتقدم نحو المرمى ويسدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس حبيب الوطيان.

وحاول الهلال العودة سريعاً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله ياسر الشهراني إلا أنه حول الكرة برأسه لتذهب خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت لمهاجمه غوميز فرصةً خطيرة بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الكولومبي كويلار أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله البيروفي آندري كاريو ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس زيد البواردي.

وعند الدقيقة 51 ازدادت صعوبة المباراة على الشباب بعدما اضطر لمواصلة اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تركي العمّار لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 56 تمكن مدافع الهلال ياسر الشهراني من تسجيل هدفٍ إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكثّف الهلال هجومه وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة خارج الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال وسنحت فرصة محققة لمهاجمه البديل صالح الشهري الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله كاريو إلا أن المدافع محمد سالم أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 87 تمكن البديل صالح الشهري مهاجم الهلال من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد متابعته لرأسية زميله غوميز العائدة من الحارس زيد البواردي ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطتين عن وصيفه أهلي جدة الذي سيواجه ضيفه التعاون يوم السبت في ختام المرحلة، وارتفع رصيد الشباب إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً.