  • مباشر
اللغة

الهلال يتعادل بصعوبة مع الشباب في الدوري السعودي

الهلال الشباب سالم الدوسري
سالم الدوسري في مباراة الشباب والهلال

الهلال يتعادل بصعوبة مع الشباب في الدوري السعودي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

واصل المهاجم صالح الشهري إنقاذ الهلال بعدما قادهم لاقتناص نقطة من أمام جاره الشباب في المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وقدّم الشباب أداءً مميزاً في المباراة حيث انتظر حتى الدقيقة 14 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المدافع أحمد شراحيلي ليتقدم نحو المرمى ويسدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس حبيب الوطيان.

وحاول الهلال العودة سريعاً وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله ياسر الشهراني إلا أنه حول الكرة برأسه لتذهب خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وسنحت لمهاجمه غوميز فرصةً خطيرة بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الكولومبي كويلار أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله البيروفي آندري كاريو ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس زيد البواردي.

وعند الدقيقة 51 ازدادت صعوبة المباراة على الشباب بعدما اضطر لمواصلة اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تركي العمّار لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 56 تمكن مدافع الهلال ياسر الشهراني من تسجيل هدفٍ إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وكثّف الهلال هجومه وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك إلا أنه حول الكرة خارج الشباك.

ولم يتوقف هجوم الهلال وسنحت فرصة محققة لمهاجمه البديل صالح الشهري الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله كاريو إلا أن المدافع محمد سالم أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 87 تمكن البديل صالح الشهري مهاجم الهلال من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد متابعته لرأسية زميله غوميز العائدة من الحارس زيد البواردي ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً وبفارق نقطتين عن وصيفه أهلي جدة الذي سيواجه ضيفه التعاون يوم السبت في ختام المرحلة، وارتفع رصيد الشباب إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى دراما حاتم علي لا تنتهي.. مات في سنة ويدفن في سنة أخرى
تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور

الأكثر قراءة

السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد