رومارينيو يعيد اتحاد جدة إلى الانتصارات بثنائية في الباطن

قاد البرازيلي رومارينيو مهاجم اتحاد جدة فريقه إلى استعادة سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الباطن 2-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأخير بحفر الباطن، في افتتاح المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وواصل الاتحاد أداءه المميز هذا الموسم بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي حيث كان الطرف الأفضل في اللقاء.

ولم ينجح الاتحاد في الوصول لمرمى الباطن خلال الشوط الأول الذي قدّم فيه الأخير أداءً دفاعياً مميزاً.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وتمكن لاعبه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله سعود عبدالحميد ليخترق دفاع الباطن بمهارة ويضع الكرة في الشباك.

وكثّف الاتحاد هجومه وأهدر لاعبه هارون كمارا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله رومارينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 90+3 تمكن البرتغالي فابيو آبرو مهاجم الباطن من تسجيل هدف فريقه الوحيد عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي الباطن على رصيده السابق ليتراجع للمركز 11 مؤقتاً.