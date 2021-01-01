أهلي جدة يواجه التعاون وعينه على الصدارة

يسعى أهلي جدة لاعتلاء الصدارة حينما يستضيف التعاون على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الرائد عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه ضيفه الرائد في ختام المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى أهلي جدة لاعتلاء الصدارة حينما يستضيف التعاون في ختام المرحلة.

وستكون الفرصة سانحة لأهلي جدة لأول مرة هذا الموسم لخطف الصدارة من الهلال الذي تعثر في آخر مرحلتين بالتعادل مع اتحاد جدة والشباب أمس الخميس.

ويعيش الأهلي فترةً مميزة بقيادة مدربه الصربي فلادان بعد الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق والتي كان آخرها فوزه بالوقت القاتل على الرائد.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال الذي تعادل مع الشباب 1-1 أمس الخميس.

وفي المقابل يتطلع التعاون لاستعادة توازنه والعودة مجدداً للمنافسة على المقاعد الأربع الأولى عقب الخسارة في المرحلة الماضية أمام العين 1-صفر.

وقدّم التعاون أداءً متذبذباً هذا الموسم بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون حيث سيطرت التعادلات على أغلب مبارياته في الدوري إذ يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية المتعثر.

وتراجع أداء الرائد كثيراً في المراحل الخمس الماضية حيث جمع نقطة وحيدة فقط مقابل 4 خسائر من العين والهلال والفيصلي وأهلي جدة ليحتل المركز 13 برصيد 11 نقطة.

وفي المقابل لا يختلف وضع القادسية كثيراً عن مضيفه بعد تلقيه خسارتين في آخر مباراتين أمام الهلال وجاره الاتفاق ليتراجع للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.