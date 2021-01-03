الاتحاد والشباب يتنافسان على بطاقة نهائي البطولة العربية

سيكون ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مسرحاً لقمةٍ منتظرة تجمع الاتحاد أمام ضيفه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية، يوم الاثنين.

ويدخل الاتحاد المواجهة بأفضلية على ضيفه الشباب بعد تعادلهما ذهاباً في الرياض 2-2 حيث سيلعب بأكثر من فرصة التعادل سلبياً والتعادل 1-1 والفوز.

ويعيش الاتحاد فترةً مميزة بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بعد المستويات الجيدة التي قدمها الفريق هذا الموسم في الدوري خاصة بعدما اقترب من المتصدر الهلال حيث يبتعد بفارق 6 نقاط بعكس الموسمين الماضيين والذي كان فيه الفريق يصارع على البقاء.

وتنفس البرازيلي كاريلي مدرب الاتحاد الصعداء بعد تأكد مشاركة جناحه الرأس أخضري غاري رودريغيز بعد شفائه من الإصابة والتي غيبته عن آخر مباراتين أمام الهلال والباطن.

وفي المقابل يبحث الشباب عن التأهل للنهائي من الباب الكبير والصعب خاصة بعدما أهدر فرصة الفوز ذهاباً حيث كان متقدماً بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 82 والتي شهدت هدف التعادل للاتحاد.

ونجح الشباب في استعادة توازنه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في آخر مرحلتين بعد فوزه على الباطن 3-1 وتعادله أمام الهلال المتصدر 1-1 في مباراة كان أبيض العاصمة متقدماً بهدف حتى الدقيقة 87.

‫ومن المؤكد أن يعيد الروماني كايشينيا مدرب الشباب قائده فريقه الأرجنتيني بانيغا إلى التشكيلة الاساسية بعد غيابه عن آخر لقاء أمام الهلال بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وسيلعب الفائز من هذه المباراة أمام الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والاسماعيلي المصري في نهائي البطولة.