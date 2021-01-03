أهلي جدة ينتقد مستوى التحكيم ويحمله خسارة "6" نقاط

أبدت إدارة النادي الأهلي السعودي عدم رضاها واستيائها من مستوى الحكام في المنافسات المحلية، وأنها أثرت على نتائج الفريق الأول في المباريات الأخيرة.

وأصدر النادي بيانا صحافيا، يوم الأحد، ذكر خلاله: أبدى رئيس مجلس الإدارة استياءه من أداء الحكام في المواجهات الأخيرة للفريق، والتي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات، وتحديدا أمام التعاون وضمك والتي أفقدت الفريق 6 نقاط، بشهادة كافة المتابعين.

وأضاف النادي: كان آخر الأخطاء الإعاقة الواضحة التي تسبب بها لاعب التعاون، بإصابة المحترف المغربي إدريس فتوحي، والتي ستحرمه من المشاركة بين 4 إلى 6 أسابيع، دون أي قرار تحكيمي، كما أن الحكم محمد الهويش لم يذهب لمشاهدة الحالة من خلال تقنية "الفار"، كما لم يستدع حكام التقنية الهويش لمشاهدة الحالة، في مشهد غريب.

وأكدت إدارة النادي أن الأخطاء التحكيمية المتكررة، وعدم نجاح الحكام في التعامل مع تقنية الفيديو، أفقد الفريق نقاطا هامة في مشواره بالدوري، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

واختتم الأهلي بيانه: تؤكد الإدارة أنها كانت وما زالت تدعم التحكيم المحلي وتطالب بضرورة تطويرهم وصقلهم، خاصة في ظل وجود تقنية "الفار"، التي أثبتت نجاحها في الكثير من المسابقات والمنافسات، إلا أن الحال اختلف في بطولاتنا المحلية، إذ أضرت بأداء بعض الحكام الذين لم يحسنوا استخدامها بالشكل الأمثل.