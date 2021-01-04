الاتحاد يعبر الشباب ويتأهل إلى نهائي البطولة العربية

حجز اتحاد جدة مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بعدما أقصى ضيفه الشباب في المواجهة بفوزه عليه 2-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة، يوم الاثنين.

وكان الاتحاد قد خرج بتعادل ثمين في مواجهة الذهاب التي انتهت 2-2 واحتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

وشهد الشوط الأول أفضلية للشباب الذي انتظر 34 ثانية فقط حتى تمكن لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله تركي العمّار بقدمه في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً ونجح مهاجمه هارون كامارا بتسجيل هدف التعادل بعد مرور دقيقتين إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفرض الشباب سيطرته وكاد قائده الأرجنتيني بانيغا أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرتغالي مارتينيز الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس المتألق غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المصري أحمد حجازي أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله فهد المولد وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني ظهر الاتحاد بصورةٍ مغايرة ووضحت رغبته القوية في تسجيل هدف التعادل بعكس الشباب الذي فضّل إغلاق مناطقه الدفاعية واللعب على الهجمات المرتدة.

وكاد البرازيلي رومارينيو أن يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس زيد البواردي.

ورد الشباب سريعاً وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه متعب الحربي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الاتحاد هجومه وأهدر مدافعه مهند الشنقيطي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله هارون كامارا ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 74 تمكن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد من تسجيل هدف التعادل بعدما تابع تسديدة زميله فهد المولد العائدة من الحارس زيد البواردي ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه الصربي ألكسندر بيرجوفيتش بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3 بعدما أكمل تمريرة زميله فهد المولد بقدمه في شباك الشباب.

وسيلتقي الاتحاد في نهائي المسابقة أمام الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي وضيفه الاسماعيلي المصري التي ستقام يوم الاثنين المقبل.