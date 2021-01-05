القبض على شخص نشل امرأة مشاركة في رالي داكار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على شخص قام بسرقة امرأة مشاركة في فعاليات سباق رالي داكار.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في رالي داكار للسرقة، قبل أن تؤكد وزارة الداخلية السعودية عن قيام الجهات الأمنية بمحافظة تربة جنوب شرق مكة بالقبض على الشخص.

وجرى إيقاف السارق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

