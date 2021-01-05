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كعكي: أحمد حجازي مستمر مع الاتحاد لموسمين

أحمد حجازي
أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

كعكي: أحمد حجازي مستمر مع الاتحاد لموسمين

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جدة - د ب أ

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أعلن أحمد كعكي نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي يوم الاثنين أنه جرى تمديد عقد المدافع المصري أحمد حجازي لمدة موسمين قادمين، بعد أن كان عقده الأصلي سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية بعد مباراة الاتحاد والشباب في إياب المربع الذهبي لكأس محمد السادس للأندية البطلة، حينما ذكر كعكي أنه تم تمديد عقد حجازي لموسمين ، في خطوة تضمن استقرار خط دفاع الفريق بعد معاناة لفترة طويلة.

وانضم حجازي للاتحاد قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، حيث قدم مستويات ممتازة ساهمت في تحسن نتائج الفريق محليا وعربيا مما دفع النادي السعودي لتفعيل بند الشراء في عقده.

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