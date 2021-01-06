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عبدالعزيز الفيصل يستقبل إنفانتينو

عبدالعزيز الفيصل وإنفانتينو

عبدالعزيز الفيصل يستقبل إنفانتينو

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العربية.نت

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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، يوم الأربعاء، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي وصل للرياض، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لرياضة كرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية، وكتأكيد لدور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية وامتداداً لدعم مسيرة الاتحاد الدولي نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم هذه اللعبة.

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