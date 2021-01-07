أبها يعمق جراح الفيصلي بفوز ثمين

عمّق أبها جراح ضيفه الفيصلي بعدما اقتنص منه فوزاً ثميناً 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة 12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفيصلي الذي فرض سيطرته مبكراً وكانت لديه رغبة قوية للتسجيل إلا أنه فشل في اختراق دفاع أبها المنضم.

وسنحت فرصة خطيرة للفيصلي لمهاجمه جوليو تافاريس الذي تلقى تمريرة من زميله أحمد أشرف ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء أبها الذي تخلى مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي عن بعض قناعاته الدفاعية وكاد لاعبه الأسترالي كريغ غودوين أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس مصطفى ملائكة.

ورد الفيصلي وكان قريباً من تسجيل التعادل بعدما تلقى مهاجمه جوليو تافاريس تمريرة مميزة من زميله ابراهيم فايق ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وعند الدقيقة 85 تمكن التونسي كريم العواضي من تسجيل هدف الفوز لأبها بعدما حول عرضية مواطنه سعد بقير برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 13 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.