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النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

النصر الاتحاد
مباراة ماضية بين النصر والاتحاد

النصر والاتحاد يفشلان في الحصول على شهادة الكفاءة المالية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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فشلت خمسة أندية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

وبحسب بيان لجنة الكفاءة المالية، لم تنجح أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن في الحصول على الشهادة، فيما تمت الموافقة على منح الشهادة إلى ضمك والفتح والعين والقادسية والفيصلي وأبها والتعاون والرائد والشباب إضافة إلى الأهلي والهلال.

ونشرت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، يوم الخميس، بيانا للجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، والتي أوضحت عبره اللجنة أن القرارات جاءت بعد دراسة كافة المستندات المقدمة من الأندية، والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 أكتوبر 2020، ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 ديسمبر الماضي.

وأضاف البيان: تضمنت هذه الالتزامات بنود مستحقات اللاعبين وأخرى لأندية رياضية، إضافة إلى مقدمات عقود موظفين ومدربين ورواتب لاعبين وموظفين ومدربين، إلى جانب مكافآت مستحقة.

وأوضحت اللجنة أنه يحقق للأندية طلب إعادة النظر في القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ إخطارها به.

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