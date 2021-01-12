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شركة مياه "بيرين" ترعى السوبر السعودي

خلال توقيع اتفاقية الرعاية يوم الثلاثاء

شركة مياه "بيرين" ترعى السوبر السعودي

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الرياض - د ب أ

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وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية رعاية كأس السوبر السعودي المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري مع شركة مياه "بيرين".

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد حضر مراسم توقيع العقد فيما مثل موفق مباره شركة بيرين، حيث تم الاتفاق على رعاية الشركة لمباراة السوبر لمدة موسم واحد فقط.

وأوضح الاتحاد في بيانه أنه من ضمن بنود العقد هو إقامة المباراة تحت مسمى جديد هو كأس بيرين للسوبر السعودي.

و أشاد إبراهيم القاسم بالإسهامات الوطنية لمياه بيرين مثمنًا دورها في رعاية كأس السوبر وما يمثله ذلك من المشاركة الجادة للقطاع الخاص في دعم الرياضة والرياضيين بوجه عام وكرة القدم بوجه خاص.

من جانبه أكد موفق مباره حرص شركة بيرين على دعم وتشجيع الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة في السعودية.

كما وجه مباره الشكر للاتحاد السعودي لكرة القدم على تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للمساهمة بدعم الرياضة السعودية بوسائل وطرق متنوعة.

يٌذكر أن كأس بيرين للسوبر السعودي والذي يحمل لقبه نادي النصر سيقام يوم السبت 30 يناير الجاري بين فريقي الهلال والنصر.

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