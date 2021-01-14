الهلال يودع عمر خربين

أعلن نادي الهلال السعودي، يوم الخميس، عن رحيل السوري عمر خربين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعدما أمضى اللاعب قرابة الـ 4 سنوات في صفوف الفريق.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورا من وداع لاعبي الفريق لزميلهم عمر خربين، وعلق النادي عليها: شكرا عمر.

وانتقل خربين "26 عاما" إلى الفريق الأزرق يناير 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري الهلال عقده في صيف ذات الموسم، وكان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة أيضا إلى بيراميدز المصري يناير 2019.

وحقق الدولي السوري مع الهلال لقب الدوري 3 مرات، إضافة إلى كأس الملك مرتين والسوبر السعودي، وكان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 أيضا، وشارك مع الفريق في 78 لقاء، سجل 36 هدفا وساهم في صناعة 12 هدفا أيضا.