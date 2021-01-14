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‫التعاون ينتصر على الفتح والباطن يقتنص نقطة من الاتفاق

التعاون الفتح
من لقاء التعاون والفتح

‫التعاون ينتصر على الفتح والباطن يقتنص نقطة من الاتفاق

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد فوزه المهم على مضيفه الفتح 2-1، في المباراة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين خطف الباطن نقطة ثمينة عقب تعادله القاتل أمام مضيفه الاتفاق 1-1، في المرحلة 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وكان الفتح البادئ بالتسجيل عند الدقيقة 11 عن طريق لاعبه الجزائري سفيان بن دبكة الذي تابع تسديدة زميله المغربي مراد باتنة العائدة من القائم ليكمل الكرة في الشباك.

وانتظر التعاون حتى الدقيقة 45+2 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل والذي تكفل به مدافع الفتح عمّار الدحيم الذي حول عرضية لاعب التعاون إبرهيم الزبيدي بالخطأ في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما حول تمريرة زميله الكاميروني توامبا برأسه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 21 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام اقتنص الباطن نقطةً ثمينة عقب تعادله القاتل أمام مضيفه الاتفاق 1-1.

وتقدم الاتفاق أولاً عند الدقيقة 38 بهدف سجله مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي حول عرضية زميله البرازيلي سوزا برأسه في شباك الباطن.

وانتظر الباطن حتى الدقيقة 90+7 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل القاتل الذي سجله مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 18 نقطة ليبقى في المركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن الى 13 نقطة ليبقى في المركز 13 مؤقتاً.

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